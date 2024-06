スマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』が全世界累計2000万ダウンロードを突破した。

2000万ダウンロードを記念して、6月26日より、ゲーム内で記念プレゼントを配布。6月26日7時から8月26日13時までの期間、スリープポイント×1,000、メインスキルのたね×1、ゆめのかたまりM×1、ポケサブレ×5を配布する。アプリメニューのプレゼントアイコンから入手可能。プレゼントの受け取り期間は90日間。

