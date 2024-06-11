Appleは、今秋公開する「iOS 18」と「iPadOS 18」の対応機種を発表。iOS 18はiPhone Xs以降で利用でき、無料のソフトウェアアップデートとして提供する。

iOS 18

iPadOS 18は、iPad Pro(M4)と12.9インチiPad Pro(第3世代以降)、11インチiPad Pro(第1世代以降)、iPad Air(M2)、iPad Air(第3世代以降)、iPad(第7世代以降)、iPad mini(第5世代以降)向けに無料で提供する。

iPadOS 18

iOS/iPadOS 18のデベロッパ向けベータ版は、米国時間6月10日からApple Developer Programを通じて提供。パブリックベータ版は7月から、Apple Beta Software Programを通じて提供する。

なお、両OSに新たに搭載する目玉機能「Apple Intelligence」の対応機種については、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、M1以降を搭載したiPadとMac。Siriとデバイスの言語を英語(米国)に設定している場合、今秋からiOS 18、iPadOS 18の一部としてベータ版で利用できるようになる。