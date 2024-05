ソニーが5月15日16時に「Xperia」新商品を発表することをYouTubeに投稿されたティザー映像やXなどのSNSへの投稿で予告している。

公式Xアカウントに投稿された予告画像

Xに投稿された予告画像では発表日時と製品写真が確認できるが、正面からの写真のため製品の詳細はよくわからない。YouTube動画では画面の奥にズーミングしていくようなアニメーションが表示され、「Zoom into wonder」「Next ONE is coming...」というコピーがフィーチャーされている。

YouTubeで公開されたティザー映像