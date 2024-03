ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation 5(PS5)用ソフトウェア『Rise of the Ronin』を2024年3月22日に発売した。

『Rise of the Ronin』は、幕末を舞台にしたオープンワールドアクションRPG。坂本龍馬などの英雄たちとの因縁や、プレイヤーの選択によって展開が変化する物語を楽しめる。

豊富な武器や流派、鉤縄などを組み合わせた奥深い戦闘アクションも特徴の1つ。そのほか、「横浜」「江戸」「京都」の広大なフィールドを滑空装置の“阿鼻機流(あびきる)”や馬を利用して探索できる。

なお、同作の魅力を紹介する公式動画が複数公開中だ。

『Rise of the Ronin』 日本版特別トレーラー

『Rise of the Ronin』ローンチトレーラー

「The Beginning」 Behind the Scenes(メイキング映像1)

「The Fight」 Behind the Scenes(メイキング映像2)

「The Cause」 Behind the Scenes(メイキング映像3)

「Rise as One」 Behind the Scenes (メイキング映像4)