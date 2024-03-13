NTTドコモは3月12日より、京セラ製のシニア・初心者向けスマートフォン「あんしんスマホ KY-51B」をAndroid 13に更新するOSアップデートの配信を開始した。
更新時間は約24分で、更新後のソフトウェアバージョンはビルド番号「5.150DC」となる。OSアップデートのほか、製品をより快適に利用できるようにするための品質の改善、セキュリティの更新も行われる。セキュリティパッチレベルは2024年2月となる。
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