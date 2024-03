「NVIDIA Game Ready Driver 551.76」公開 - NVENC関連のHotfixが統合

米NVIDIAは3月5日、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 551.76」の提供を開始した。ドライバダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。

バージョンの整数部分は変わらず行われる小規模なアップデート。最新タイトル『The Talos Principle 2』でDLSS 3フレーム生成機能を用いた際に不安定になる問題を解消したほか、GeForce GTX 16xx GPUシリーズに存在していたNVENC関連の不具合を解消した。Steamwebhelper.exeがモード切替をブロックする問題にも対処されている。

