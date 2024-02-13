iiyama PC、Core i5-14400F搭載でリーズナブルな新ゲーミングPC - 約15万円から

ユニットコムは2月13日、コストパフォーマンスに優れたゲーミングPCシリーズ「LEVELθ（レベル シータ）から、Intel Core i5-14400Fを搭載するミニタワーPCを発売した。構成をカスタマイズして購入できるBTOに対応しており、価格は149,800円から。
Intel Core i5-14400F（10コア16スレッド）を搭載し、優れた性能を実現するゲーミングPCの新製品。ケースはコンパクトなミニタワー仕様で、ブラックとホワイトの二色から選択可能。ケースには240mmのラジエーター搭載エリアを確保し、将来的な機能拡張もサポートする。
LEVEL-M17M-144F-RLX-BLACK [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i5-14400F
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
- 価格：149,800円
LEVEL-M17M-144F-RLX-WHITE [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i5-14400F
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
- 価格：149,800円