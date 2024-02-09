アイワマーケティングジャパン（テクミラホールディングス子会社）は2月8日、Androidタブレット「aiwa tab AB10L-2」を発売した。価格は27,800円。
10.1インチ1,920×1,200（WUXGA）液晶を搭載したAndroidタブレット。4G通信に対応するSIMフリー端末となる。GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS（みちびき）と多彩な衛星測位にも対応する。
主な仕様は以下のとおり。
- OS：Android 13
- SoC：MediaTek MT8766
- メモリ（RAM）：4GB
- 内部ストレージ（ROM）：64GB
- 外部ストレージ：microSDXC対応
- ディスプレイ：10.1インチ1,920×1,200（WUXGA）液晶
- アウトカメラ：約1,300万画素
- インカメラ：約500万画素
- 対応バンド（4G）：Band 1／3／8／18／19／26／28／41
- SIM：microSIM
- 無線LAN：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：5.0
- バッテリー：5,000mAh
- 外部端子：USB Type-C、イヤホンジャック
- サイズ：約241.6×170.5×10.2mm
- 重量：約460g