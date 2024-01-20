モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム最新作『Palworld / パルワールド』のアーリーアクセスが2024年1月19日17時からスタートした。
『Palworld / パルワールド』は、不思議な生き物「パル」が暮らす世界を舞台とした、最大32人マルチプレイ対応のモンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム。発売後、公式Xにて、リリースから8時間で販売本数100万本、24時間で200万本突破したことが発表された。
パルワールド、リリースから約8時間で販売本数100万本突破！— パルワールド/Palworld 公式 (@Palworld_JP) January 19, 2024
沢山の方々に遊んでいただきありがとうございます！#pocketpair #パルワールド pic.twitter.com/08XXMinLWO
パルワールド、リリースから24時間で販売本数200万本突破！— パルワールド/Palworld 公式 (@Palworld_JP) January 20, 2024
沢山の方々に遊んでいただき、本当にありがとうございます！#ポケットペア #パルワールド pic.twitter.com/Dv1V64DmXg