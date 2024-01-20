モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム最新作『Palworld / パルワールド』のアーリーアクセスが2024年1月19日17時からスタートした。

『Palworld / パルワールド』は、不思議な生き物「パル」が暮らす世界を舞台とした、最大32人マルチプレイ対応のモンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム。発売後、公式Xにて、リリースから8時間で販売本数100万本、24時間で200万本突破したことが発表された。