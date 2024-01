ハンドヘルド型ゲーミングPCには大きく分けてWindows搭載モデルとSteamOS搭載モデルがあり、後者はValveの「Steam Deck」のみだった。なんと今回、ハンドヘルド型ゲーミングPC市場を切り開いたAYANEOがそのSteamOS搭載モデル「AYANEO NEXT LITE」を発表した。

SteamOSを標準搭載するハンドヘルド型ゲーミングPC。両サイドの操作部は取り外せないタイプで、ディスプレイのサイズは7インチ。解像度が800p、47WHrのバッテリーを搭載していること以外の仕様はまだ明らかにされておらず、直接競合するSteam Deckとの性能差は今のところ不明だ。

ちなみに、SteamOS自体はSteam公式サイト上でイメージが公開されていて自由に使うことが可能だ。ドライバ等を別途自力で導入する必要があるため、Windows以外での操作に慣れていなければ少しハードルが高いかもしれない。

#AYANEO NEXT LITE will debut with unexpected and exciting surprises for players.

The all-new cost-effective choice with flagship experiences, #AYANEO NEXT LITE, subscriptions open at 9:30 PM 1/11/2024 EST

Official Website: https://t.co/sBx0hgw6cY pic.twitter.com/LdlEUB7GhI