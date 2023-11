AYANEOは11月10日(現地時間)、「Interpret Retro, Reshape Classic(レトロを再解釈し、クラシックを再構築する」)」と題したニュースページを更新し、レトロ風な新製品を一挙にお披露目した。いずれも日本国内への導入は未定。

AYANEOはこれまでもレトロ調なカラバリを製品に導入してきたが、今回外装のデザインなどを完全にレトロ調へと寄せてきた新製品を発表した。MacintoshをモチーフにしたミニPCや、Nintendo DSをフィーチャーしたダブルスクリーン仕様のハンドヘルドゲーミングPC、スーパーファミコンをフィーチャーしたパワーバンクなど、オリジナル製品に触れたことがあるユーザーにとって特別な製品になりそうだ。

製品としての発売は11月下旬からを予定しているものもあるが、「AYANEO Retro Mini PC AM01」はIndiegogoでクラウドファンディングページが開設済み。メールアドレスを入力して登録しておくと、最新情報を受け取れる。

