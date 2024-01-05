NTTドコモは、1月1日に発生した令和6年能登半島地震に関して、被災地域への支援措置や募金の実施などを発表している。

災害救助法適用地域のユーザーを対象とする支援措置

内閣府が発表する災害救助法適用地域に「契約者住所」または「請求書送付先住所」のいずれかがあるユーザーを対象に、以下の支援措置を行う。一部項目に関しては「ドコモ光設置場所住所」「ドコモでんき供給地点住所」が該当する場合も対象となる。

付属品の無償提供（電池パック、ACアダプタ、ポケットチャージャーなど）

携帯電話機など購入時における特別割引の実施

一部手数料の無料化（機種変更手数料、SIM再発行手数料など）

故障修理代金の無料化・一部減額など

「ケータイ補償サービス」/「smartあんしん補償」の対応

ケータイデータ復旧サービスの無料化

代替機賠償金・代替機貸出料の無料化

受付手続きの緩和

「ドコモ光」基本料金などを無料化

「ドコモ光」などに関する一部機器の無償提供

「ドコモ光」の解約金の免除および基本使用料の日割り対応

「ひかりTV for docomo」基本料金などの返還

料金支払い期限の延長

失効したdポイントの返還

「ドコモでんき」の基本料金の無料化

「ひかりTV」の基本料金などの無料化

「ISPぷらら」/「ぷらら光」の基本料金や工事費、違約金などの無料化

「BUSINESSぷらら」の基本料金などの減免と解約時の前払い金の返還

「ひかりTV」/「ISPぷらら」/「ぷらら光」/「BUSINESSぷらら」の支払期限の延長

「ISP OCN」/「OCN光」/「OCNひかり電話」の基本料、利用料、工事費、機器料金などの無料化

「ISP OCN」/「OCN光」/「OCNひかり電話」の支払期限の延長

「災害時データ無制限モード」の実施

なお、本記事執筆時点での令和6年能登半島地震にかかる災害救助法適用市町村は、新潟県新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町、富山県富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡立山町、下新川郡朝日町、石川県金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町、福井県福井市、あわら市、坂井市である。今後、災害救助法適用地域が追加された場合は、支援措置の対象地域を拡大するとしている。

「災害時データ無制限モード」の実施

支援措置のひとつとして、被災地での情報収集などを利用データ量を気にせず行えるよう、「災害時データ無制限モード」を実施している。実施期間は1月31日まで。

実施中は対象ユーザーが契約プランの利用可能データ量上限に達しても速度制限がかからない。すでに速度制限を受けていた場合も解除されるほか、適用前に追加データ量を購入していた場合も遡及適用して無償とする。なお、ギガホ プレミアやギガライトなどの段階型プランの場合は、ステップの上限に達した後から無制限モードが適用される。

対象地域は、新潟県新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲埼町、富山県富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町、石川県金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達清水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町、福井県福井市、あわら市、坂井市。これらの地域に「契約者住所」または「請求書送付先住所」のいずれかがある個人・法人ユーザーが対象となる。

ドコモショップにおける無料充電サービス

1月2日以降、石川県・富山県・福井県・新潟県において営業中のドコモショップ各店で「無料充電サービス」を提供している。利用中の通信キャリアを問わずサービスを受けられる。終了時期は後日案内される。

「令和6年能登半島地震災害支援募金」を受付中

NTTドコモでは「令和6年能登半島地震災害支援募金」を特設サイトで受け付けている。

使途は被災者への義援金・支援金。受付期間は1月31日17時までの予定。dポイントやd払いを使って1円（1ポイント）から募金できる。なお、領収書、受領証等の発行は行わないため、寄付金控除を希望する場合は直接被災地支援団体に寄付を申し込むよう案内している。