ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、2023年12月22日より、全国のPlayStation取扱店にて「PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット」各色および PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)用ソフトウェアが割引価格で提供される期間限定の「年末年始セール」が開催されることを発表した。セール期間や取扱い製品、価格、在庫情報など、内容は地域や販売店によって異なる。

「年末年始セール」の主な対象商品は以下の通り。

「PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット」各色

グランツーリスモ7(PS5/PS4 用ソフトウェア)

Marvel’s Spider-Man Miles Morales (PS5/PS4 用ソフトウェア)

Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS5/PS4 用ソフトウェア)

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT(PS5 用ソフトウェア)

The Last of Us Part I(PS5 用ソフトウェア)

など

主なPlayStation取扱店およびWebページは以下の通り。

Amazon.co.jp

イオンゲーム取り扱い各店(イオンリテール、イオン東北、イオン北海道)

エディオンゲーム取り扱い各店、およびエディオン ネットショップ

お宝創庫富木島店

お宝創庫豊田店

お宝創庫中川店

おじゃま館上新庄店

おじゃま館三宮店

ゲオ各店、およびゲオオンラインストア

Game TSUTAYA 各店

コジマゲーム取り扱い各店、およびコジマネット

セブンネットショッピング

ソフマップゲーム取り扱い各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ

Joshin ゲーム取り扱い各店、および Joshin web ショップ

ノジマオンライン

古本市場/ふるいち

ビックカメラゲーム取り扱い各店、およびビックカメラ.com

ヤマダ電機ゲーム取り扱い各店および、ヤマダウェブコム

ヨドバシカメラ各店、およびヨドバシドットコム

楽天ブックス

WonderGOO 各店