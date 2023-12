ASUSは12月12日、同社のゲーミングスマートフォン「ROG Phone」シリーズの新製品「ROG Phone 8」を近日発表するとSNSに投稿した。あわせて、カメラ機能のテスト参加者に抽選で同機をプレゼントする「ROG Phone 8にご注目を」キャンペーンを開始している。

The ROG Phone 8 is dropping soon and it goes #BeyondGaming with a brand new camera system!📸

Cast your vote and stand a chance to win a brand new ROG Phone!

