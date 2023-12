PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。

新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。2023年12月19日からの提供を予定する。

『グランド・セフト・オートV』(PS5/PS4)

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』(PS5/PS4)

『MotoGP 23』(PS5/PS4)

『ロックマン11 運命の歯車!!』(PS4)

『Salt and Sacrifice』(PS5/PS4)

『Moonscars』(PS5/PS4)

『GIGABASH』(PS5/PS4)

『グライム』(PS5/PS4)

『Tinykin』(PS5/PS4)

『Prodeus』(PS5/PS4)



「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。

『ロックマン クラシックス コレクション』(PS4)

『ロックマン クラシックス コレクション 2』(PS4)

『Thrillville』(PSP)

『Thrillville: Off the Rails』(PS2)

『Buzz Lightyear of Star Command』(PS)



