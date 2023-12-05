ユニットコムは12月5日、パソコン工房WEBサイトにおいて「冬のボーナスセール」を開始した。実施期間は2023年12月25日（月）16時59分まで。

パソコン工房WEBサイトで「冬のボーナスセール」開催！ ゲーミングPCも対象

人気のゲーミングPCやRTX Aシリーズ搭載クリエイター向けPC、10万円以下のノートPCなど、幅広く対象商品に取りそろえるセール施策。あわせて会員限定でBTOパソコン送料無料施策も実施しており、併用して購入可能だ。対象製品の一例は下記の通り。

LEVEL-M77M-137F-STX [Windows 11 Home]

LEVEL-M77M-137F-STX [Windows 11 Home]

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i7-13700F

メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

価格：199,800円

SENSE-F079-LC137KF-NL1X [Windows 10 Home]

SENSE-F079-LC137KF-NL1X [Windows 10 Home]

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i7-13700KF

メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：NVIDIA RTX A2000 12GB GDDR6

価格：274,800円

STYLE-15FH125-i3-UXSX [Windows 11 Home]

STYLE-15FH125-i3-UXSX [Windows 11 Home]