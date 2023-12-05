パソコン工房WEBサイトで「冬のボーナスセール」開催！ ゲーミングPCも対象

ユニットコムは12月5日、パソコン工房WEBサイトにおいて「冬のボーナスセール」を開始した。実施期間は2023年12月25日（月）16時59分まで。
人気のゲーミングPCやRTX Aシリーズ搭載クリエイター向けPC、10万円以下のノートPCなど、幅広く対象商品に取りそろえるセール施策。あわせて会員限定でBTOパソコン送料無料施策も実施しており、併用して購入可能だ。対象製品の一例は下記の通り。
LEVEL-M77M-137F-STX [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i7-13700F
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- 価格：199,800円
SENSE-F079-LC137KF-NL1X [Windows 10 Home]
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i7-13700KF
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：NVIDIA RTX A2000 12GB GDDR6
- 価格：274,800円
STYLE-15FH125-i3-UXSX [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i3-1315U
- メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics
- 価格：87,800円