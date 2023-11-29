インターネットイニシアティブ（IIJ）は11月29日より、法人向けにSIMロックフリー端末を提供する「IIJ モバイルサプライサービス」において、スマートフォン／タブレット／LTEルータ計11機種の提供を開始した。







ラインアップに追加された製品（一部）。左から、「Redmi Note 10T」「aiwa tab AB10L」「WN-CS300FR」

今回新たに提供が開始されたのは、スマートフォン9機種、タブレット／LTEルータ各1機種。うちスマートフォン4機種とLTEルータは「IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz」でも取り扱いが開始され、オンラインで回線契約とセットの一括購入が可能だ。

ラインアップに追加された11機種は以下のとおり。

スマートフォン

機種 カラー 価格 IIJmio Biz取り扱い Xiaomi／Redmi Note 10T レイクブルー 9,980円 有り 京セラ／DIGNO SX2 ネイビー 41,580円 有り SHARP／AQUOS wish3 ブラック 33,800円 有り motorola／motorola edge 40 イクリプスブラック 57,800円 有り ASUS／Zenfone 10（8GB／128GB） ミッドナイトブラック 97,980円 ─ SHARP／AQUOS R8 ブルー 144,800円 ─ motorola／moto g13 マットチャコール 19,800円 ─ aiwaデジタル／aiwa phone B-2 ミッドナイト 19,800円 ─ OPPO／OPPO Reno9 A ナイトブラック 41,980円 ─

タブレット

機種 カラー 価格 IIJmio Biz取り扱い aiwaデジタル／aiwa tab AB10L ─ 22,800円 ─

LTE