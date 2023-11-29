インターネットイニシアティブ（IIJ）は11月29日より、法人向けにSIMロックフリー端末を提供する「IIJ モバイルサプライサービス」において、スマートフォン／タブレット／LTEルータ計11機種の提供を開始した。
今回新たに提供が開始されたのは、スマートフォン9機種、タブレット／LTEルータ各1機種。うちスマートフォン4機種とLTEルータは「IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz」でも取り扱いが開始され、オンラインで回線契約とセットの一括購入が可能だ。
ラインアップに追加された11機種は以下のとおり。
スマートフォン
|機種
|カラー
|価格
|IIJmio Biz取り扱い
|Xiaomi／Redmi Note 10T
|レイクブルー
|9,980円
|有り
|京セラ／DIGNO SX2
|ネイビー
|41,580円
|有り
|SHARP／AQUOS wish3
|ブラック
|33,800円
|有り
|motorola／motorola edge 40
|イクリプスブラック
|57,800円
|有り
|ASUS／Zenfone 10（8GB／128GB）
|ミッドナイトブラック
|97,980円
|─
|SHARP／AQUOS R8
|ブルー
|144,800円
|─
|motorola／moto g13
|マットチャコール
|19,800円
|─
|aiwaデジタル／aiwa phone B-2
|ミッドナイト
|19,800円
|─
|OPPO／OPPO Reno9 A
|ナイトブラック
|41,980円
|─
タブレット
|機種
|カラー
|価格
|IIJmio Biz取り扱い
|aiwaデジタル／aiwa tab AB10L
|─
|22,800円
|─
LTE
|機種
|カラー
|価格
|IIJmio Biz取り扱い
|アイ・オー・データ機器／WN-CS300FR
|─
|9,980円
|有り