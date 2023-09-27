NewJeansが『League of Legends』世界大会にパフォーミングアーティストとして参加！

ライアットゲームズは9月27日、同社が提供中のMOBAゲームタイトル『League of Legends』における世界大会「2023 World Championship」のパフォーミングアーティストとして、韓国K-POPグループ「NewJeans」が参加すると発表した。
「2023 World Championship」におけるテーマソングとして、NewJeansの「GODS」が選出。ライアットゲームズのプリンシパルコンポーザーであるSebastien Najandと、『Arcane』のサウンドトラックの複数の楽曲で共同作曲者として名を連ねるAlex Seaver of Makoが作曲を担当。
ミュージックビデオでは高校時代にLeague of Legendsに出会い、Worlds 2022で信じられないような活躍を遂げたという韓国のプロプレイヤー、Kim “Deft” Hyuk-kyu氏の物語を表現。日本時間10月4日からYouTube他、各種音楽配信プラットフォームで公開する。
introducing your #Worlds2023 Anthem: "GODS" ft. @NewJeans_ADOR— League of Legends (@LeagueOfLegends) September 26, 2023
OCT 3 // 10PM PT
OCT 4 // 2PM KSThttps://t.co/ZS8A4VKiIZ pic.twitter.com/OHljwHoox6