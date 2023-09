国内最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2023」にて「ブシロードスペシャルステージ&ミニライブ 出陣」(ブシロード TCG 戦略発表会 2023 秋 in 東京ゲームショウ&ブシロードゲームズ発表会)がイベントホール メインステージにて開催された。

出演は紡木吏佐、朝日奈丸佳、高尾奏音、立石凛、羊宮妃那、青木陽菜、渡瀬結月、深川瑠華、各務華梨、進藤あまね、伊藤昌弘、日向大輔、前田誠二。

今回発表されたゲームは『リアセカイ』『GINKA』『マクロス -Shooting Insight-』『ゴブリンスレイヤー -ANOTHER ADVENTURER- NIGHTMARE FEAST』『カードファイト!! ヴァンガード』『ヴァイスシュヴァルツ』。

『リアセカイ』は体験版のリリースを発表し、ストーリー序盤のプレイが可能とのこと。また、追加DLCの制作も発表され、追加キャストとして紡木吏佐が出演するとのこと。『GINKA』は、出演者・長谷川育美、長縄まりあ、伊藤彩沙、安済知佳、森嶋秀太が担当するキャラクターによる東京ゲームショウ来場者へのメッセージ動画が公開された。

『マクロス -Shooting Insight-』は2024年1月25日に発売が決定。システム紹介PVや本作に参戦するパイロットたちの描き下ろしバルキリーが写し出されたキービジュアルイラスト第2弾が公開。『ゴブリンスレイヤー -ANOTHER ADVENTURER- NIGHTMARE FEAST』は、2024年2月29日に発売が決定。10月12日から予約開始。また、ゲーム内のメインストーリーはフルボイスで展開され、バトルを盛り上げるゴブリンスレイヤー の奥義が初公開された。

ここからは、「ブシロード TCG 戦略発表会 2023 秋 in 東京ゲームショウ」として、TCG関連の発表。『カードファイト!! ヴァンガード』からは、まず10月13日発売のリリカルブースター第4弾「リリカルモナステリオ ~いたずらしちゃうぞっ~」に邂逅カード(エンカウンターカード)が収録されることが発表。さらに、『月刊アフタヌーン』11月号にBOMHAT 描き下ろしの新規PRカードが付録になること、そして、ブースターパック第13弾「天輪飛翔」に、雑誌『月刊アフタヌーン』に描き下ろしイラストを使用したコラボカードが収録されることが発表された。なお、「天輪飛翔」には「BanG Dream! Morfonication」、「BanG Dream!It’s MyGO!!!!!」のコラボカードも収録されており、さらにボックス購入キャンペーンも実施している。

『ヴァイスシュヴァルツ』からは、12月22日に、「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク Vol.2」ブースターパック、「葬送のフリーレン」トライアルデッキが登場。また、ブースターパックは204年春に登場。そのほか、2024年に登場する商品として、「リアセカイ」エクストラブースター」(1月19日)、「マクロス Δ」プレミアムブースター(1月25日)、「五等分の花嫁∽」プレミアムブースター(3月8日)、「『青春ブタ野郎』シリーズ」ブースターパック(3月15)、「アイドルマスター シャイニーカラーズ 283 プロ シーズ」トライアルデッキ&「アイドルマスター シャイニーカラーズ Shine More!」ブースターパック(4月26日)、プレミアムセット「ホロライブプロダクション feat.ヴァイスシュヴァルツアンバサダー」(春発売予定)が発表された。

そしてライブパートがスタート。次世代ガールズバンドプロジェクト『バンドリ!』より「現実(リアル)と仮想(キャラクター)が同期するバンド」MyGO!!!!!が登場。今回は、高松燈役の羊宮妃那、千早愛音役の立石凛、要楽奈役の青木陽菜のみとなり、ベースとドラムがいない、ギターとボーカルだけのアコースティック編成で「迷星叫」を披露した。

続く『from ARGONAVIS』は開発中のアプリ『アルゴナビス -キミが見たステージへ-』のテーマソングである「キミが見たステージへ」の情報を初公開。そして、七星蓮役の伊藤昌弘、五稜結人役の日向大輔によるアコースティックライブでは「スタートライン」を披露した。

最後は再度、青木陽菜が登場。TVアニメ『カードファイト!! ヴァンガード will+Dress』Season3のエンディングテーマ「BLUE BUD」を披露。そして、今後全6店舗のカードゲームショップにて無料ミニライブ&青木によるCD手売り販売イベント「BLUE TRIP」の開催を発表した。

そして、来年からのブシロードグループの発表会の実施が決定。2024年1月6日よりTOKYO DOME CITY HALLにて「ブシロード新春大発表会 2024」が開催されるとのこと。

