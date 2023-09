ブシロードトレーディングカードゲームの発表会イベント「ブシロードTCG戦略発表会2023 秋」が9月22日、開催された。

イベントではまず、『Reバース for you』コーナーでは、美濃周子役の進藤あまねが司会進行を担当し、開発プロデューサーのASANO氏が登場。進藤がASANO氏のテンションの高さに突っ込むと、「今日は発表いっぱいですからね」と期待を煽っていく。まずは夏祭りに続いて「Reバース for you カーニバル! パーリー↑↑クリスマス☆」が11月と12月に連続開催。進藤は前回広島・福山会場に登場し、「みなさんとファイトできて楽しかったので、冬もできるチャンスがあるのかな、と思いながら楽しみに待っています」と語り、ASANO氏も「違ったいろいろな対戦ができたらと思っています」とコメント。

そして、イエローサブマリンでのキャンペーンが2024年冬に開催とのこと。期間中にイエローサブマリンでカードを購入することでPRカードがもらえるとのこと。そのほか全国大会のレギュレーションが発表され、世界大会の開催も決定。また、3年6カ月の禁止制限なしの記録を更新中。現行のトレーディングカードゲームではおそらく『Reバース for you』くらいではないかと語った。「デッキ構築の腕を見せたい方にはおすすめです」とASANO氏も太鼓判を押した。

さらに、今後の発売情報として、11月17日にトライアルデッキ&ブースターパック「アイドルマスターシンデレラガールズ U149」の書き起こしイラストが登場。新商品としては、ブースターパック「アズールレーン vol.3」が12月15日、ブースターパック「新日本プロレス×STARDOM」が2024年1月12日、 トライアルデッキ&ブースターパック「アイドルマスターミリオンライブ!」が2月16日に登場する。さらに、ブースターパック「陰の実力者になりたくて! 2nd season」、「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」発売予定、「シャングリラ・フロンティア」の発売が予定されている。ASANO氏は、「いろんな作品を発表させていただきました。3年経ったけど、まだ新し目のTCGなので、いろいろチャレンジを模索しつつ、一人でも多くのみなさんに楽しんでもらえるゲームを作っていきたいと思っています。今後の展開を楽しみにしてください」と語った。

続いては、『Shadowverse EVOLVE』の発表コーナー。アプリ『Shadowverse』のストーリー「機械反乱編」「自然鎮魂編」「ギルド争乱編」のキャラクターが収録されるブースターパック第7弾「森羅鋼鉄」が10月27日(金)に発売される。

また、2023年度王者を決める大会「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」へ繋がる大会「オープン8マスターズ」の開催が決定。「オープン8」とは、未開封のパックをその場で8パック開封し、出てきたカードのみでデッキを構築して対戦するフォーマット。大会賞品として、「紫紺の抵抗者・エンネア」のロゴ箔押し・プレミアム加工カードが参加賞となり、優勝者には「JCS」への出場権利が得られる。開催日程は11月から12月。エントリーは10月23日からとなっている。

会場限定でのエキシビションマッチも開催。発売前の「森羅鋼鉄」新カードを使って、公式アンバサダーの渡辺雄也氏VSCygames専属キャスターの友田一貴氏のバトルが繰り広げられるとのこと。これには友田氏も「新しいカードを勉強して、脳内で戦い方を考えておきます」と語った。そのほか、アプリ『Shadowverse』第11弾カードパック「Altersphere / 次元歪曲」カードを中心に収録したブースターパック第8談「次元混沌」が12月22日が発売される。

お次は『ヴァイスシュヴァルツブラウ』。MCは伊藤昌弘が担当。2023年夏のイベントをおさらい。7・8月には「びぎなーかっぷ」、「ブラウ夏祭り」、「夏のブラウ体験会」、「なかのZERO芸術祭」など熱気あふれる夏となった『ヴァイスシュヴァルツブラウ』。今後の展開としては11月に開催される「アニメイトガールズフェスティバル2023」にも出展。

さらに、今後は全国8会場にて「ブラウファイト in WGP2023」を開催。10月14日の東京会場を皮切りに、札幌、金沢、広島、名古屋、仙台、熊本、そして12月9日には京都で開催される。各会場の優勝者は全国決勝大会へ招待され、入賞者には特製ラバーマットが贈呈される。なお、全国決勝大会の開催は12月16日を予定しているとのこと。さらに、会場では「ヒプノシスマイクカップ in WGP2023」も開催。優勝者には使用ディビジョンの箔押し&ホロ加工のコレクションカードが進呈される。また、優勝賞品は優勝者が決定してからその場で作成して受け渡されるとのこと。

今後の商品については、ブースターパック「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」が10月6日、ブースターパック&スタートデッキ「ブルーロック」が11月3日、ブースターパック&スタートデッキ「東京リベンジャーズ 聖夜決戦編」が12月15日、ブースターパック&スタートデッキ「HOLOSTARS」が2月16日に発売される。そして、今後ブースターパック「名探偵コナン Vol.2」、スタートデッキ&ブースターパック「文豪ストレイドッグス」の発売が決定したとのこと。

最後はブシロード史上最大級のカードゲームイベント「カードゲーム祭2024」についての情報を発表。今回は5月3・4日に東京ビッグサイトにて開催される。ちなみに、「2023」は15,000人以上が参加し、大会席数は7,000席以上になったとのこと。

そして、アナログゲームのブース出展社を募集。条件は、法人(メーカーであること)、2日間の出展、1日のみの出展は不可になっているという。出展ジャンルは、TCG商品、TCG関連商品、カードゲーム、ボードゲーなど。また、出展内容については審査があり、応募者多数の場合は抽選になる可能性があるという。申込期は10月2日12:00から11月30日23:59までとなっている。

発表会の締めくくりは、ブシロードTCGユニット 副ユニット長・長畑克也氏からの挨拶。「今日は木谷じゃないの? と思われていると思います。今日は2DAYS発表会の前半戦となっていますので、ご挨拶は私の方から」と恒例となっているブシロード発表会挨拶に木谷高明氏が登場したことについて説明。

また、「カードゲーム祭2024」について、これまではイベント名に「ブシロード」と冠に付いていたが、今回からなくなった理由について「ブシロードTCGのみならず、色々なカードゲーム、ボードゲーム、関連商品など、メーカー・ブランドが一同に介する機会があってもいいんじゃないか。ビッグサイトで最大規模に色々なゲームを集めた祭典にできればいいなと。ブシロードという社名はもう不要だと、広く出展社を募集させてもらいます。今回は初めての試みなので法人のみとしていますが、今後は視野を広げていければと思っています」とTCGの未来について語った。

