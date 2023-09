9月26日に提供が予定されている『Cyberpunk 2077』での大型DLC『Cyberpunk 2077: Phantom Liberty(仮初めの自由)』に先駆けて、日本時間9月22日にリリース予定の大型アップデート「Cyberpunk 2077 2.0」適用後のPC推奨構成が公開されている。ローンチ当初よりさらに重くなったようで、推奨構成には軒並み最新パーツが掲出されている。

『Cyberpunk 2077: Phantom Liberty(仮初めの自由)』の提供に先駆けて、ゲーム本編全体をリワークする大型アップデート「Cyberpunk 2077 2.0」が適用される。パークやパークツリーを改修するほか、車上戦闘システムそのものを新搭載。戦闘AIや警察システムは刷新され、UI・UXの改善も実施予定だ。

あわせて、現在のPCパーツ市場にあわせた推奨構成リストも更新されている。リストはRT(レイトレーシング)の有効/無効で2つに分かれており、さらにRTの設定では究極の忠実度を目指す「オーバードライブモード」における条件まで掲出。いずれにおいても最小構成以外はほぼ最新パーツが要求されており、尋常ではない描画負荷の大きさになるようだ。

どの設定においてもストレージではSSDが推奨されており、上位設定ではNVMe接続の高速モデルが必要。メモリは最大24GBあれば済む一方、recommend(推奨)においてもIntel Core i9-12900やRyzen 9 7900Xが要求されており、CPU負荷はかつてないほど高いと見てよいだろう。従来の8コアCPUでは動作率が90%を超えたままになると開発者が発言しており(関連記事)、少し前の構成では設定の見直しが必要かもしれない。

GPUはNVIDIA GeForce RTXシリーズに加え、AMD Radeonシリーズ、Intel Arcシリーズでもプレイ可能。なお、パストレーシング描画を行うオーバードライブモードはNVIDIA固有の機能となり、他社GPUでは利用できないが、一般的なリアルタイムレイトレーシングはAMD Radeonシリーズでも利用可能だ。

Attention players! The upcoming @CyberpunkGame Update 2.0 will bring exciting changes to the game, including the updated system requirements. We'd like to remind you that the new update of the game will only support SSDs. Don't forget to check if your PC meets the new… pic.twitter.com/gmQ8T2yi4Q — CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) September 20, 2023

すでに海外のゲーム専門媒体などではプレイレビューが公開されており、極めて高い評価となっているようだ。シネマティックトレーラーを見ながら2.0アップデートを適用し、9月26日の発売を待とう。

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — Behind the Scenes: Official Cinematic Trailer

