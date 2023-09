X(旧Twitter)がプライバシーポリシー改定、ユーザーデータをAI学習に使用へ - ネット「明言するだけマシ？」

X(旧Twitter)のプライバシーポリシーが一部改定され、プライベート情報を除くユーザーの公開データをAIモデルのトレーニングに使用する方針を盛り込んだ新しいプライバシーポリシーが、今月9月29日に発行されることが明らかとなった。海外メディアなどが報じた。ネットでは「明言するだけマシなんじゃない」「ロクでもないAIが爆誕する予感」などと話題となっている。

9月29日に発行されるXの新しいプライバシーポリシーの条項2.1では、「本ポリシーで概説されている目的のため、当社が収集した情報や一般公開された情報を、機械学習または人工知能モデルのトレーニングに使用することがあります」と記載されている。ただし、Xのオーナーであるイーロン・マスク氏によると「公開データのみであり、DMやプライベートな情報は対象ではない」とのこと。

Just public data, not DMs or anything private