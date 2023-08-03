ソフトバンクは8月3日より、App Store／Google Playにおいてソフトバンクまとめて支払い／ワイモバイルまとめて支払いを利用して応募すると最大10,000円相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンを開始した。キャンペーン期間は9月4日まで。

対象となるのは、App Store／Apple Arcade／Apple Music／Apple Books／Apple TV＋／iCloud＋およびGoogle Playでの、ソフトバンクまとめて支払い／ワイモバイルまとめて支払いの利用。ソフトバンク／ワイモバイル／LINEMOを個人契約している場合が対象となり、法人契約は対象外。また、iPadでの購入分は特典付与の対象外となる。

キャンペーンには、初めての利用者向けの特典と全利用者向けの特典の2つが用意される。キャンペーンサイトから、いちどに両特典へ応募できる。

初めての利用者向けの特典は、App Store／Google Playでソフトバンクまとめて支払い／ワイモバイルまとめて支払いを初めて利用する人、または過去3カ月間（2023年5月1日～8月2日）に利用がない人を対象としたもの。利用金額に応じて、以下のように最大5,000ポイントのPayPayポイントがプレゼントされる。

利用額100円以上～3,000円未満：200円相当

利用額3,000円以上～10,000円未満：500円相当

利用額10,000円以上～50,000円未満：2,000円相当

利用額50,000円以上：5,000円相当

全利用者向けの特典は、期間中に10,000円以上を利用すると、抽選で200名に5,000ポイントのPayPayポイントをプレゼントするというもの。

PayPayポイントの付与は11月下旬以降。付与されるPayPayポイントは出金・譲渡不可だが、PayPay・PayPayカード公式ストアでも利用できる。