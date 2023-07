Twitterが「X」に名称変更、「X JAPAN」や「Twitter消滅」がトレンド入り

Twitterのオーナーであるイーロン・マスク(Elon Musk)氏が、Twitterの名称を「X」に変更し、ロゴも「青い鳥」から「X」へと改めることを発表した。Twitterの運営会社の社名(X Corp.)を反映したもので、ドメインについても「X.com」が「Twitter.com」へとリダイレクトされるようになった。

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

マスク氏は米国時間7月22日、自身のTwitterにて「もうすぐ、私たちはTwitterのブランドに別れを告げ、次第にすべての鳥に別れを告げることになる」とツイート。ブランドカラーは黒を基調とした配色に変更され、Twitterの青い鳥は解雇されるようだ。記事掲載時点では、すでにTwitterの公式アカウント(@Twitter)において名称が「X」へ変更されており、黒を基調とした白地の新たな「X」のロゴも公開されている。

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.



Interim X logo goes live later today. — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8 — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

またマスク氏は、「X.com」が「Twitter.com」へとリダイレクトされるようになったことも明かしている。現在、X.comのURL「http://x.com/」へとアクセスすると、「https://twitter.com/」が表示される。なお、「X」という名称について、マスク氏は「私はXの文字が好きだ」と言及している。同氏が設立した会社にはスペースX、xAIなどがあり、 テスラのフラグシップSUVのモデル名はModel Xだ。

It’s an exceptionally rare thing – in life or in business – that you get a second chance to make another big impression. Twitter made one massive impression and changed the way we communicate. Now, X will go further, transforming the global town square. — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023

Twitter(X Corp.)のCEOであるリンダ・ヤッカリーノ氏は、この「X」への変更について、「オーディオやビデオ、メッセージング、支払い/銀行業務を中心とした、無制限のインタラクティビティを持つ未来の状態であり、アイデアや商品、サービス、機会のためのグローバルなマーケットプレイスを創出する。AIを搭載したXは、私たちすべてをつなげるだろう」と述べた。さらに、「この8カ月間、私たちは迅速な機能ローンチを通じて、Xが形になっていくのをすでに見始めていますが、まだ始まったばかりです。この変革に限界はありません。Xは、その......すべてを提供できるプラットフォームになるだろう」とコメントしている。

先日、Twitter社がX社(X Corp.)に統合され話題となっていたが、Twitterが名称まで「X」へと変更されるとなると、いよいよTwitterの日本法人が「X JAPAN」になってしまうのではないかと、憶測を呼んでいる。今回の件で、Twitter上では改めて「X JAPAN」がトレンド入りを果たしている。なお、どうやらX JAPANには既に商標登録がある模様。

ネット上では「日本法人はX JAPANになるのかな」「鳥も解雇とか言わないでほしい」「ヒデえ話( ´•ω•` )」「ツイッター無くそうとしてる?」「最近駄目な事ばっかしてんな」「一体何が始まるんです・・・?」「この間みたいに犬とかに変わったりするのかな?」などの声が寄せられた。