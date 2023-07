フロム・ソフトウェアは、バンダイナムコエンターテインメントと共同開発する新作アクションゲーム『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コア6)』のストーリートレーラーを公開した。

「ARMORED CORE」シリーズ最新作となる本作は、パーツを組み替えてアセンブルした自分だけのオリジナルメカである「アーマード・コア」を操り、立体的に広がる緩急あるSF世界を舞台に、縦横無尽に駆け巡ることができるアクションゲーム。ゲーム本編の前日譚となるストーリートレーラーでは、アーマード・コアの操縦に最適化された強化人間たちの激しい戦闘が描かれる。

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ストーリートレーラー【2023.7 SDCC】

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.