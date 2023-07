7月15日に、『ウマ娘 プリティーダービー(ウマ娘)』初のアリーナツアーの幕開け公演となる「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH- 」DAY1がぴあアリーナMM(横浜)で開催された。

『ウマ娘』は、Cygamesが手がけるクロスメディアコンテンツ。競走馬をモチーフとしたキャラクターが登場するゲーム、TVアニメ、コミカライズ、舞台などを展開している。

「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH- 」は、ゲームリリース後のナンバリングイベントとして初めて会場での声出しが解禁されたイベント。ゲーム『ウマ娘』の2周年記念ストーリーにて獲得できる楽曲「DRAMATIC JOURNEY」をはじめ、「Bright Melody」「Dance 2 Endless Beat」など、20曲以上を披露した。

また、ゲームのシナリオ「グランドマスターズ」で登場する三女神を演じる進藤尚美さん(ダーレーアラビアン役)、佐藤聡美(ゴドルフィンバルブ役)、斎賀みつき(バイアリーターク役)がシークレットゲストとして登場し、会場を盛り上げた。

今回、アンコールの最後に披露した楽曲「うまぴょい伝説」の一部映像を公開。約1分と短い映像だが、会場の熱気が伝わる内容になっている。

ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH- 「うまぴょい伝説」

なお、イベントでは、ぴあアリーナMM(横浜)のオフライン会場に加え、1週間の見逃し配信を視聴できる「配信チケット」も展開。「ABEMA プレミアム」では、DAY1+2 イベントのマルチアングル付き視聴チケット【グッズ付き】を16,500円、マルチアングル付き視聴チケットを11,500円、通常視聴チケットを9,500円で販売。各日公演のマルチアングル付き視聴チケット【グッズ付き】を11,000円、マルチアングル付き視聴チケットを6,000円、通常視聴チケットを5,000円で販売する。

「Streaming+」では、DAY1+2の配信視聴チケットを9,500円、各日公演の通常視聴チケットを5,000円で販売。それぞれ、購入方法などの詳細は公式サイトを参照。

© Cygames, Inc.