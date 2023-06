スクウェア・エニックスは、PlayStation 5(PS5)専売タイトル(PS5 版の発売から6 ヶ月独占販売)『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)』の販売本数が、全世界累計で300万本を突破したことを発表した。

『ファイナルファンタジー16(FF16)』は、終焉を迎えつつある世界「ヴァリスゼア」でロザリア公国の第一王子である主人公クライヴ・ロズフィールドの少年期・青年期・壮年期を壮大なスケールで描く物語。2023年6月22日に発売されてから、1週間弱で販売本数300万本を突破した。

