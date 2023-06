スクウェア・エニックスは、PlayStation 5向けタイトル『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16、FF16)』を2023年6月22日に発売した。

通常版 (パッケージ・ダウンロード)の価格は9,900円。デジタルデラックスエディション(ダウンロード)の価格は12,100円。

発売に際し、本作のテーマソングを書き下ろした米津玄師氏と『FINAL FANTASY XVI』プロデューサーの吉田直樹氏による対談映像を公開。さらに、テーマソング「月を見ていた」の楽曲配信が6月26日0時より開始する。

米津玄師 × 吉田直樹 -月を見ていた 対談 [前編] Kenshi Yonezu × Naoki Yoshida – Moongazing TALK [Part 1]

