PCゲームプラットフォーム「Steam」にて、「サマーセール」が6月29日10時から7月13日10時(太平洋時間)まで開催される。日本時間では6月30日2時から7月14日2時。

SteamのYouTubeチャンネルにて、「Steam Summer Sale: Official Trailer」の動画が公開された。トレーラーは約1分で、『Anno 1800』『Smalland: Survive the Wilds』『The Mageseeker: A League of Legends Story』『Pharaoh: A New Era』『Rust』『Vertigo 2』『Dead Cells』『Terra Nil』『Sid Meier’s Civilization VI』『Sifu』『Stardew Valley』『Boundary』『Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition』『Total War: WARHAMMER III』といったゲームタイトルの映像を紹介している。