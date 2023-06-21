マウスコンピューター、最大30,000円オフでPCが買える「夏のボーナスセール」第1弾

マウスコンピューターは6月21日から、「夏のボーナスセール」第1弾を開催中だ。期間は7月5日10時59分まで。
「夏のボーナスセール」では、mouseブランドのデスクトップ / ノートPC、G-TuneブランドのゲーミングPC、DAIVのクリエイター向けPCを多数用意している。販売モデルの一例は以下の通り。
mouse
mouse CA-A5A01 価格:129,800円のところ107,800円 AMD Ryzen 5 5500U搭載のスリムPC
mouse F7-I5I01BK-A 価格:129,800円のところ118,800円 Intel Core i5-1155G7搭載の17.3型ノートPC
mouse B5-I7I01SR-A 価格:129,800円のところ119,900円 Intel Core i7-1195G7搭載の15.6型ノートPC
G-Tune
G-Tune DG-I7G70 価格:299,800円のところ279,800円 Intel Core i7-13700KF+NVIDIA GeForce RTX 3070のゲーミングデスクトップPC
G-Tune FZ-I7G7T 価格:409,800円のところ379,800円 Intel Core i7-13700KF+NVIDIA GeForce RTX 4070 TiのゲーミングデスクトップPC
DAIV
DAIV FX-I7G6T 価格:304,800円のところ286,800円 Intel Core i9-13900KF+NVIDIA GeForce RTX 4090のデスクトップPC
DAIV FX-I9G90 価格:629,800円のところ、599,800円 Intel Core i7-13700KF+NVIDIA GeForce RTX 3060 TiのデスクトップPC