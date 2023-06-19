Nextorageは6月19日、Amazonの同社公式ストアにおいて、ゲーミングSSDセールを開始した。 PlayStation 5動作確認済の拡張用SSD「NEM-PAシリーズ」を最大38%オフで販売するほか、ヒートシンク無しのGen4 ゲーミングSSD Gシリーズも最大39% OFFで販売する。 セール期間は6月25日 23:45まで。
NEM-PAシリーズ（M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD + ヒートシンク）は、「NEM-PA4TB」（容量：4,000GB）が通常価格69,800円のところ24%オフの53,000円、 「NEM-PA2TB」（容量：2,000GB）が通常価格32,480円のところ36%オフの20,500円、「NEM-PA1TB」（容量：1,000GB）が通常価格17,980円のところ38%オフの11,000円で販売している。
また、Gシリーズ（M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Gaming SSD）は、「NE1N4TB」（容量：4,000GB）が通常価格66,800円のところ22%オフの52,000円、「NE1N2TB」（容量：2,000GB）が通常価格32,800円のところ239%オフの19,980円、「NE1N1TB」（容量：1,000GB）が通常価格15,980円のところ31%オフの10,980円となっている。