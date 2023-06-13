楽天モバイルは6月22日より、OPPO製5Gスマートフォンの最新モデル「OPPO Reno9 A」の販売を開始する。予約注文は受付中。
「OPPO Reno9 A」は、OPPOから同日に発表された日本向け5Gスマートフォン。ガラス素材を背面の一部に使用した質感の高いデザイン、8GBメモリの搭載による快適な動作、薄型ボディに4,500mAhのバッテリーを搭載といった点が特徴。おサイフケータイや防水・防塵、マイナンバーカード機能といった日本市場向けの機能も備えている。
楽天モバイルでの販売価格は53,900円。月額2,245円×24回の分割払いも利用可能で、楽天カードでの支払いならば月額1,122円×48回も選択できる。
この端末価格に、以下のような値引きや楽天ポイントの還元が適用される。
- 「Android新製品ご購入キャンペーン」（2023年6月1日開始～終了日未定）の期間中の購入の場合：5,500円相当のポイントを還元
- 楽天モバイルの申し込みが初めての場合：「【Rakuten最強プランお申し込み特典】だれでも3,000ポイントプレゼント」の適用により3,000ポイント還元
- 「Rakuten最強プラン」に新規／他社からのMNP転入／MVNOとしての楽天モバイルからのプラン変更のいずれかで加入の場合（Webでの購入に限る）：「Androidスマホ割引キャンペーン」の適用により6,000円引き
上記3つが適用された場合の、ポイント還元を含めた実質負担額は39,400円相当となる。さらに使用済みスマホの下取りを利用することも可能。下取り価格は楽天モバイルのWebサイトで確認できる。
また、楽天モバイルで「OPPO Reno9 A」を購入して応募すると、ワイヤレスイヤホン「OPPO Enco Air2 Pro」をプレゼントする発売記念キャンペーンも実施される。対象となる購入期間は6月22日～7月31日で、「楽天モバイル」公式サイト、楽天モバイル公式 楽天市場店、楽天モバイルショップのいずれかでの購入が対象。応募期間は8月15日まで。詳細はキャンペーンページで確認されたい。
「OPPO Reno9 A」の主な仕様は下記のとおり。
- カラー：ムーンホワイト／ナイトブラック
- OS：Android 13
- CPU：Qualcomm Snapdragon 695 5G
- 内蔵メモリ：8GB
- ストレージ：128GB＋microSDXC（最大1,024MB）
- ディスプレイ：約6.4インチ 有機EL フルHD＋（2,400×1,080ドット）
- 対応通信バンド 5G（Sub6）：n3／n28／n41／n77／n78、FDD-LTE：Band 1／3／4／5／8／12／17／18／19／26／28、TD-LTE：Band 38／40／41／42、WCDMA：Band I／IV／V／VI／VIII／XIX、GSM：850MHz／900MHz／1.8GHz／1.9GHz
- SIM：nanoSIM×2／eSIM（デュアルSIMはnanoSIM×2またはnanoSIM／eSIMで利用可能）
- アウトカメラ：広角約4,800万画素（F1.7）＋超広角約800万画素（F2.2）＋マクロ約200万画素（F2.4）
- インカメラ：約1,600万画素（F2.4）
- Wi-Fi：IEEE802.11a／b／g／n／ac
- Bluetooth：バージョン5.1
- バッテリ容量：4,500mAh
- 防水／防塵：IPX8／IP6X
- 生体認証：指紋認証／顔認証
- その他の機能：おサイフケータイ対応、FMラジオ（有線イヤホン装着時）
- インタフェース：USB Type-C（USB2.0）
- サイズ／重さ：約W74×H160×D7.8mm、約183g