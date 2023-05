Twitterが、メディア企業向けに、1つの記事単位で読者に課金できる機能を5月から提供開始するという。同社のイーロン・マスクCEOが表明した。

ネットの反応は、この改変に戸惑う人が多かったのか、まずはいささか冷ややかな声が大きい様だが、機能の中身としては、有料記事への課金が効率化できそうな、ユーザーにもメリットがあるものに見える。

Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.



This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.…