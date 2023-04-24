シャオミがAmazon.co.jpでゴールデンウィークセールを開催している。スマートフォンは最大20％オフ、ワイヤレスヘッドホンが最大48％オフなどのセール価格での販売となる。セール期間は4月25日23時59分まで。

  • Xiaomiゴールデンウィークセールお買得セール

    Xiaomiゴールデンウィークセールお買得セール

対象となっているのは、SIMフリースマートフォン「Redmi Note 11 Pro 5G」「POCO F4 GT」「Xiaomi 12T Pro」、スマートバンド「Redmi Smart Band 2」、完全ワイヤレスイヤホン「Redmi Buds 3 Lite」「Redmi Buds 4 Pro」「Redmi Buds 4」など。4月24日18時時点におけるそれぞれのセール価格は以下のとおり。

種別 製品 通常価格 セール価格 値引率
スマートフォン Redmi Note 11 Pro 5G 44,800円 35,840円 20%
POCO F4 GT 84,800円 69,536円 18%
Xiaomi 12T Pro 109,800円 93,330円 15%
スマートバンド Redmi Smart Band 2 4,990円 3,992円 20%
イヤホン Redmi Buds 3 Lite 3,990円 2,067円 48%
Redmi Buds 4 Pro 11,800円 9,440円 20%
Redmi Buds 4 7,979円 6,399円 20%