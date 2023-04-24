シャオミがAmazon.co.jpでゴールデンウィークセールを開催している。スマートフォンは最大20％オフ、ワイヤレスヘッドホンが最大48％オフなどのセール価格での販売となる。セール期間は4月25日23時59分まで。
対象となっているのは、SIMフリースマートフォン「Redmi Note 11 Pro 5G」「POCO F4 GT」「Xiaomi 12T Pro」、スマートバンド「Redmi Smart Band 2」、完全ワイヤレスイヤホン「Redmi Buds 3 Lite」「Redmi Buds 4 Pro」「Redmi Buds 4」など。4月24日18時時点におけるそれぞれのセール価格は以下のとおり。
|種別
|製品
|通常価格
|セール価格
|値引率
|スマートフォン
|Redmi Note 11 Pro 5G
|44,800円
|35,840円
|20%
|POCO F4 GT
|84,800円
|69,536円
|18%
|Xiaomi 12T Pro
|109,800円
|93,330円
|15%
|スマートバンド
|Redmi Smart Band 2
|4,990円
|3,992円
|20%
|イヤホン
|Redmi Buds 3 Lite
|3,990円
|2,067円
|48%
|Redmi Buds 4 Pro
|11,800円
|9,440円
|20%
|Redmi Buds 4
|7,979円
|6,399円
|20%