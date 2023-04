米ゲームパブリッシャー・Warner Bros. Gamesは、「ハリー・ポッター」シリーズの「クィディッチ」を題材とした対戦型オンラインマルチプレイゲーム「Harry Potter: Quidditch Champions」を制作すると発表し、テスターの募集を開始した。PCと家庭用ゲーム機向けに発売を予定している。

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD