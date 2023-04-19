アンカー・ジャパンは、スマートホームブランド「Eufy（ユーフィ）」から、加圧式デュアル回転モップ付きのロボット掃除機「Eufy Clean X9 Pro with Auto-Clean Station」（以下、X9 Pro）を発表。6月下旬から販売を開始する。価格は109,900円。

Eufy Clean X9 Pro with Auto-Clean Stationがステーションにセットされた状態

X9 Pro本体

X9 Proは、吸引掃除に加えてフローリングの水拭き機能も搭載するロボット掃除機。アンカー製品では初となる加圧式デュアル回転モップを備え、床にこびりついた汚れをキレイに落とすという。



底面の後側に加圧式デュアル回転モップを装備

加圧式デュアル回転モップは、モップを引き上げる「モップ自動リフトアップシステム」に対応し、カーペットがある部屋でのモップを切り替える手間を省いた。また、X9 Proには自動洗浄ステーションが付属。ステーションではモップを洗浄し、温風乾燥まですべて自動で行う。なお、ロボット掃除機本体のダスト容器からステーションへゴミを収集する機能は備えていない。

ダストボックス

前面にカメラを装備

ブラシ

センサー

吸引力は5,500Paと、既存機種「Eufy G40 Hybrid+ 」の2倍以上に強化されている。ナビゲーションシステムは、レーザーを射出して部屋の形を認識する「iPathレーザーナビゲーション」。カメラによる間取り認識と異なり、暗い部屋でも精度が落ちずに正確に走行可能だ。障害物回避カメラも装備する。

本体サイズと重さは、ロボット掃除機がW353×D327×H114mm／約4.6kg、自動洗浄ステーションがW422×D416×H443mm／約7.2kg。掃除時間は最大180分。