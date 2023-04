Twitterで有料フォロワーを集めることによる収益化機能「サブスクリプション」が日本からも利用できるようになったようだ。4月16日にイーロン・マスク氏がその旨をツイートしており、設定が可能になっている。

マスク氏のツイートは以下のようなもの。

Creators in Japan, Canada, Australia and New Zealand can now enable subscriptions on this platform.



Our goal is to maximize the prosperity of creators!