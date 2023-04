イーロン・マスク氏が自身のTwitterアカウントでブロック機能に言及したことがネットで話題になっている。一部にブロック機能の削除を懸念する反応もあったが、今回のツイートの趣旨はブロックを解除してネガティブなフィードバックを受けることにも意味があるので自分はブロックをやめた、ということのようだ。

話題になっているのはマスク氏が4月16日に行ったツイート。同氏は「ブロックを削除することは検討に値する。それで起こるいちばんひどいことは何か? 言葉と絵文字……」と投稿した。

It’s worth considering deleting your blocks. What’s the worst that can happen? Words & emojis …