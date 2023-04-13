サードウェーブは、ゲーミングPC『GALLERIA（ガレリア）』から、基本プレイ無料のPvPvE脱出シューターゲーム『The Cycle: Frontier』推奨ゲーミングPCを2023年4月13日に発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトで販売する。
『The Cycle: Frontier』は、サスペンスと危険に突き動かされるPvPvE 脱出シューターゲーム。未知の惑星で資源探しと戦利品集めをする傍ら、野心に燃えるプロスペクターとの戦いに挑み、生命を脅かす悪どいクリーチャーとの遭遇をかわし、脱出を目指す。
同モデルは、『The Cycle: Frontier』を開発したYAGERが定める推奨動作環境の基準をクリアし、『The Cycle: Frontier』推奨ゲーミングPCの認定を受けた製品。デスクトップPC2機種、ノートPC1機種を展開する。
それぞれ、標準構成時の仕様と価格は以下の通り。
【デスクトップPC】
The Cycle: Frontier 推奨ゲーミングPC GALLERIA XA7C-R36T：204,980円
（Intel Core i7-13700F / GeForce RTX 3060 Ti / 16GB / 1TB NVMe SSD）
The Cycle: Frontier 推奨ゲーミングPC GALLERIA RM5C-R36：164,980円
（Intel Core i5-13400F / GeForce RTX 3060 / 16GB / 500GB NVMe SSD）
【ノートPC】
The Cycle: Frontier 推奨ゲーミングPC GALLERIA XL7C-R36H：194,980円
（Intel Core i7-12700H / GeForce RTX 3060 Laptop GPU / 16GB DDR5 / 512GB Gen4 NVMe SSD）