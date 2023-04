植物の「悲鳴」の録音に成功、茎を切られたトマトなど - ネット「マンドレイクかな？」

ストレスにさらされた植物は、人間の耳では聞き取れない「音」を発しているのだという。これは、イスラエル・テルアビブ大学の研究者チームが実施した研究によるもので、専門誌「Cell Press」に掲載された。

研究では、茎を切った個体と、5日間水を与えなかった個体、何もせずストレスのない個体の植物を用意。温室環境を備えた防音音響室に、タバコとトマトの苗を入れ、20~250キロヘルツの周波数を記録する超音波マイクを設置して行われた。

