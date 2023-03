『VALORANT』次期「Act3」で「バインド」が帰ってくる！ ナイトマーケット開催も予告

Riot Gamesは3月31日、提供中のタクティカルシューター『VALORANT』の公式ツイッターアカウントにおいて、次期「Episode6 Act3」のマッププールについて情報を公開した。現在コンペティティブモード等でプレイできなくなっている、「バインド」が戻ってくる。

『VALORANT』は現在Episode6 Act2がリリースされており、前回新マップとして追加された「ロータス」によって「バインド」がプレイできなくなっていた。今回、次期Act公開前にマッププールについて情報が明かされた形で、さらに続く投稿でマップの改修内容についてもチラ見せ。バインド固有のテレポーターはA側の位置が変更され、浴室に併設されるような様子になっている。

また、Aサイトはレディアナイトクレートの積み上げ方が変わったようで、CT付近のポケットも削除。興味深いのはBサイトにおける変更で、ホールのドアの位置が若干ずれたことに加え、通称「エルボー」側に通気口が設けられている点がポイントだ。

加えて、すでに発売済みの武器スキンを割り引いて販売する「ナイトマーケット」も開催予定だ。実施期間は4月6日(日本時間)から。

With dusk, comes deals. Night. Market’s right around the corner



➡️ https://t.co/zGk78GR3so pic.twitter.com/JdKVIkz8te