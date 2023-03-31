3月31日9時から始まった「Amazon新生活セールFINAL」で、PFUの小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）やREALFORCEシリーズの「PFU Limited Edition」がセール対象となっています。セールは4月2日いっぱいまで。

  • Amazon新生活セールFINALでHHKBなどが特価に！

セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。

Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID

  • PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
  • PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
  • PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
  • セール価格：29,900円（通常価格は31,900円）

Happy Hacking Keyboard Professional Classic

  • PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
  • PFU HHKB Professional Classic 無刻印/白（英語配列）PD-KB401WN
  • セール価格：24,950円（通常価格は26,950円）

REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」

  • REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2TLSA-US4M-WH
  • REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4M-BK
  • REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／スーパーホワイト R2TLSA-JP4M-WH
  • REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4M-BK
  • REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2SA-US4M-WH
  • REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4M-BK
  • セール価格：21,300円（通常価格は31,350円）※フルキーボードは21,800円で販売

REALFORCE「PFU Limited Edition」とオプション品のセット

  • 「REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」」と「キーボードルーフやウッドパームレスト」のセットを特価で販売
  • セール価格：25,000円