サードウェーブは、ゲーミングPC「GALLERIA」ブランドから『VALORANT CHALLENGERS JAPAN 2023 大会協賛モデル』を3月16日に発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトで販売する。
GALLERIAは、ライアットゲームズが主催するeスポーツ大会「VALORANT CHALLENGERS JAPAN 2023」に協賛している。
『VALORANT CHALLENGERS JAPAN 2023 大会協賛モデル』は、タクティカルFPS『VALORANT』を快適にプレイできるスペックを備えたモデル。購入特典として、VALORANT CHALLENGERS JAPAN 2023オリジナル壁紙を初期設定、およびインストール済みで発送される。
ラインアップと主な仕様は以下の通り。
【デスクトップPC】
GALLERIA XA7C-R37 VALORANT Challengers Japan 大会協賛モデル：229,980円
（Intel Core i7-13700F / GeForce RTX 3070 / 16GB / 1TB NVMe SSD）
GALLERIA XA7C-R36T VALORANT Challengers Japan 大会協賛モデル：204,980円
（Intel Core i7-13700F / GeForce RTX 3060 Ti / 16GB / 1TB NVMe SSD）
GALLERIA RM5C-G60S VALORANT Challengers Japan 大会協賛モデル：144,980円
（Intel Core i5-13400F / GeForce GTX 1660 SUPER / 16GB / 500GB NVMe SSD）
【ノートPC】
GALLERIA XL7C-R36H VALORANT Challengers Japan 大会協賛モデル：194,980円
（Intel Core i7-12700H / GeForce RTX 3060 Laptop GPU / 16GB DDR5 / 512GB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA RL7C-R35H VALORANT Challengers Japan 大会協賛モデル：164,980円
（Intel Core i7-12700H / GeForce RTX 3050 Laptop GPU / 16GB / 512GB Gen4 NVMe SSD）