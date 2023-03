シンガポールで新種のゴキブリが発見されたのだが、このゴキブリに名前をつけるにあたって、人気ゲーム「ポケットモンスター」シリーズに登場するポケモン「フェローチェ」にちなんで命名がされたという。シンガポールの日刊紙「The Straits Times」が報じた。

A new delicate epigean Nocticola has been described and also serves as the first record of this genus from Singapore.@IpisLord and I have named it after the #Pokemon Pheromosa, with specimens in @lkcnhm pic.twitter.com/KiUJZUFYtZ