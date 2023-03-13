ライアットゲームズは、「VALORANT Challengers Japan 2023 Split 1 Playoff Finals」終了後に、ペイパービュー配信「ABEMA PPV ONLINE LIVE／『VALORANT ChallengersJP AFTER SHOW supported by GALLERIA』」を開催すると発表した。
「VALORANT Challengers Japan 2023 Split 1 Playoff Finals」は、3月18日、19日にインテックス大阪で開催されるタクティカルFPSゲーム『VALORANT』のeスポーツ大会。「ABEMA PPV ONLINE LIVE」では、優勝チームやキャスターによる、イベントの振り返りやアフタートークが楽しめる。
出演キャスターはOooDa氏、岸大河氏、yue氏、yukishiro氏。配信日時は2023年3月19日17時からで、試合終了後を予定している。見逃し配信期間は、2023年4月9日23時59分まで。
チケットの料金は、一般チケットがABEMAコイン1,250コイン（1,500円相当）。アプリで購入する場合、別途ABEMAコイン120コイン（144円相当）の手数料がかかる。また、「ABEMAプレミアム」会員限定割引チケットはABEMAコイン1,000コイン（1,200円相当）で、アプリで購入する場合は、別途ABEMAコイン100コイン（120円相当）の手数料がかかる。販売期間は、2023年3月13日18時から2023年4月9日22時まで。