フォーカルポイントは、直営オンラインショップ「フォーカルポイント・ダイレクト」のAmazon店と楽天市場店において、車載用スマートフォンホルダーなど同社が取り扱う製品を最大90％オフで販売するセールを実施中。期間はAmazon店が3月7日23時59分まで、楽天市場店が3月11日1時59分まで。
主な対象製品は、イタリアのスマホアクセサリメーカー・Cellyの車載スマホホルダーや、TUNEWEARブランドのMac向けUSB-Cドッキングステーション、IK Multimediaブランドのスマホ用小型三脚など。セール価格などの詳細は下記の通り。
Celly
- 車載スマホホルダー+スタンド「GHOST SUPER PLUS GHOST DESK 4649セット」：770円(割引率：83%)
- マグネットホルダ「GHOSTSUPERFIX」：660円(割引率：67%)
- エアベント用車載スマホホルダー「GHOSTSUPERVENT」：660円(割引率：73%)
- フレキシブルアーム付き車載スマホホルダー「GHOSTSUPERFLEX」：660円(割引率：83%)
- マグネット+サクションカップ型スマホホルダー「GHOSTSUPERDASH」：660円(割引率：83%)
- 360度調整可能ヘッド付き車載スマホホルダー「GHOSTSUPERPLUS」：660円(割引率：76%)
- デスクトップ用スマホホルダー「GHOSTDESK」：660円(割引率：67%)
- 自転車ハンドル用スマホホルダー「EASYBIKE Universal Bike Holder」：980円(割引率：55%)
- 自転車ハンドル用スマホマウント「FLEXBIKE XXXL Bike Case Holder」：980円(割引率：78%)
- 自転車ハンドル用スマホマウントパッド「SWIPEBIKE Holder / SWIPEBIKE Holder Stem」：各980円(割引率：各67%)
- 自転車ハンドル用スマホホルダー(防塵防水IPX64対応)「WEATHERBIKE Smartphone Bag」：980円(割引率：80%)
TUNEWEAR
- スライドスイッチ搭載 Thunderbolt 3(USB-C)ドッキングステーション「ALMIGHTY DOCK TB5」：1,780円(割引率：85%)
- 5-in-1USBハブ「ALMIGHTY DOCK nano1」：1,980円(割引率：70%)
- 17-in-1 ドッキングステーション「ALMIGHTY DOCK CX1」：9,800円(割引率：63%)
- Thunderbolt 3(USB-C)ドッキングステーション「ALMIGHTY DOCK TB4」：1,936円(割引率：80%)
IK Multimedia
- ラインケーブル「iLine Mobile Music Cable Kit」：1,980円(割引率：78%)
- スマホ向け小型三脚「iKlip Grip」：1,980円(割引率：78%)
Thin Air
- UVc(深紫外線)強度測定センサー付きキーリング「Geiger UVc」：1,848円(割引率：90%)