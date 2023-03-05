フォーカルポイントは、直営オンラインショップ「フォーカルポイント・ダイレクト」のAmazon店と楽天市場店において、車載用スマートフォンホルダーなど同社が取り扱う製品を最大90％オフで販売するセールを実施中。期間はAmazon店が3月7日23時59分まで、楽天市場店が3月11日1時59分まで。

主な対象製品は、イタリアのスマホアクセサリメーカー・Cellyの車載スマホホルダーや、TUNEWEARブランドのMac向けUSB-Cドッキングステーション、IK Multimediaブランドのスマホ用小型三脚など。セール価格などの詳細は下記の通り。

Celly

車載スマホホルダー+スタンド「GHOST SUPER PLUS GHOST DESK 4649セット」：770円(割引率：83%)

マグネットホルダ「GHOSTSUPERFIX」：660円(割引率：67%)

エアベント用車載スマホホルダー「GHOSTSUPERVENT」：660円(割引率：73%)

フレキシブルアーム付き車載スマホホルダー「GHOSTSUPERFLEX」：660円(割引率：83%)

マグネット+サクションカップ型スマホホルダー「GHOSTSUPERDASH」：660円(割引率：83%)

360度調整可能ヘッド付き車載スマホホルダー「GHOSTSUPERPLUS」：660円(割引率：76%)

デスクトップ用スマホホルダー「GHOSTDESK」：660円(割引率：67%)

自転車ハンドル用スマホホルダー「EASYBIKE Universal Bike Holder」：980円(割引率：55%)

自転車ハンドル用スマホマウント「FLEXBIKE XXXL Bike Case Holder」：980円(割引率：78%)

自転車ハンドル用スマホマウントパッド「SWIPEBIKE Holder / SWIPEBIKE Holder Stem」：各980円(割引率：各67%)

自転車ハンドル用スマホホルダー(防塵防水IPX64対応)「WEATHERBIKE Smartphone Bag」：980円(割引率：80%)

GHOST SUPER PLUS GHOST DESK 4649セット

SWIPEBIKE Holder / SWIPEBIKE Holder Stem

TUNEWEAR

スライドスイッチ搭載 Thunderbolt 3(USB-C)ドッキングステーション「ALMIGHTY DOCK TB5」：1,780円(割引率：85%)

5-in-1USBハブ「ALMIGHTY DOCK nano1」：1,980円(割引率：70%)

17-in-1 ドッキングステーション「ALMIGHTY DOCK CX1」：9,800円(割引率：63%)

Thunderbolt 3(USB-C)ドッキングステーション「ALMIGHTY DOCK TB4」：1,936円(割引率：80%)

ALMIGHTY DOCK TB4

IK Multimedia

ラインケーブル「iLine Mobile Music Cable Kit」：1,980円(割引率：78%)

スマホ向け小型三脚「iKlip Grip」：1,980円(割引率：78%)

iLine Mobile Music Cable Kit

iKlip Grip

Thin Air

UVc(深紫外線)強度測定センサー付きキーリング「Geiger UVc」：1,848円(割引率：90%)