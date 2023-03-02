「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!?　2023年3月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は3月2日時点の情報です。

PayPayの2023年3月度キャンペーン情報

  • PayPay

PayPayでは先月に続き、大型キャンペーン「超PayPay祭」（4月16日まで）を実施中。1等が出れば全額還元の「超PayPayジャンボ」に期待しましょう。

また、LINE／Yahoo!／PayPayの共通マイレージプログラム「LYPマイレージ」が3月1日から始動し、指定の商品を対象店舗で購入すると最大40％のポイント還元があります。

3月2日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。

おすすめ度 キャンペーン 期間 内容
☆☆☆ 大好評！超PayPay祭 2/15～4/16 「超PayPayジャンボ」が目玉。抽選で1等100％、2等5％、3等0.5％還元
☆☆☆ LYPマイレージ誕生記念キャンペーン 3/1～3/31 指定の商品を対象店舗で購入すると、PayPayポイント最大40％還元
☆☆ 友だち紹介キャンペーン 2/1～3/31 新規ユーザー招待で紹介者・被紹介者の両方に500ポイント進呈
☆☆ スマホを買ってPayPayもらえちゃうキャンペーン ～3/31 ソフトバンクの「Xperia 5 IV」購入で20,000ポイント進呈
☆☆ ソフトバンク シネマ割 終了日未定 ミニアプリ経由でTOHOシネマズのチケットが200円引き。ソフトバンクユーザー限定
☆☆ 地域限定／岩手県花巻市 3/10～3/31 対象店舗で最大20％還元。上限4,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／山形県遊佐町 3/1～3/31 対象店舗で最大20％還元。上限10,000ポイント／回・期間
地域限定／福島県いわき市 3/1～3/31 対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回・期間
地域限定／山梨県富士吉田市 2/1～3/31 対象店舗で最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／広島県東広島市 3/1～3/31 対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／大分県豊後高田市 3/1～3/31 対象店舗で最大30％還元。上限5,000ポイント／回、15,000ポイント／期間