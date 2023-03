Nokiaが「自分で修理できる」DIYスマホを発表し話題に、ネット「バッテリ交換し易いのイイね

Nokiaブランドのスマートフォンを展開するフィンランドの携帯電話会社・HMD Globalが現地時間2月25日、ディスプレイやバッテリーなどをユーザーが自分で交換できるスマートフォン「Nokia G22」を発表した。こういうDIYスマホ、とても欲しい!

「Nokia G22」は、電子機器の修理機器に関する修理情報や、修理パーツなどで知られる米iFixit社との提携の一環として、QuickFixリペア機能が付与されている。この機能により、壊れたディスプレイやバッテリーなどをユーザー自らで交換できるという。また、修理マニュアルやツールも提供されるので、自宅で簡単に修理できるそうだ。例えば、ディスプレイ交換は20分ほどで完了するとのこと。

Smashed phone screen? No problem 👀 In collaboration with @iFixitDE , the #NokiaG22 can be fixed easily with step-by-step repair guides, meaning you can keep your phone for longer 💪 Visit us today at MWC for a live demo! #MWC23

本商品のそれぞれの部品は、ディスプレイが49.95ユーロ(約8,100円)から、バッテリーが24.95ユーロ(約4,000円)から、充電ポートが19,95ユーロ(約3,300円)から、背面カバーが24,95ユーロ(約4,000円)から購入できるようだ。

