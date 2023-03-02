3月2日から始まった「Amazon新生活セール」で、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価で販売しています。今回も、大容量HDDや高速ポータブルSSD、microSDカード、SDメモリーカードなどが特価の対象になっています。セールは3月6日いっぱいまで。

  • WD BlueシリーズのHDDをはじめ、各種ストレージが安く購入できる

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。

シリーズ名 型番 概要
WD Element Desktop WDBBKG0100HBK-JESN 10TBの大容量外付けハードディスク
My Passport WDBPKJ0050BBK-WESN ポータブルでは最大容量となる5TBのハードディスク。暗号化に対応
WD_Black P40 Game Drive WDBAWY0010BBK-WESN RGB LED搭載でカラフルに演出する高速ポータブルSSD
WD Elements SE SSD WDBAYN0010BBK-WESN 軽量・コンパクトなポータブルSSD
Portable SSD Extreme E61 SDSSDE61-1T00-GH25 高解像度の写真や動画を超高速に処理できるポータブルSSD
Extreme PRO UHSII SD Card SDSDXDK-032G-GHJIN 高速連写や高画質動画撮影に最適なUHS-II対応SDカード
Extreme PRO UHSI SD Card SDSDXXD-256G-GHJIN 高速連写や高画質動画撮影に最適なSDカード
Ultra microSD Card SDSQUA4-512G-EPK Switchやスマホの容量アップに向くサンディスクブランドのmicroSDカード
WD_BLACK SN850X NVMe SSD With Heatsink WDS100T2XHE-EC PlayStation 5と互換性を持つヒートシンク搭載SSD
WD_BLACK SN770 NVMe SSD WDS100T3X0E-EC 最大5,150MB/秒の高速M.2 PCIe Gen4 x4 SSD
WD Blue HDD 3.5 WD60EZAZ-EC デスクトップやオールインワンPCに最適な3.5インチハードディスク
WD Blue HDD 3.5 WD60EZAX-EC 新製品のCMRドライブ採用のWD Blue 3.5インチハードディスク
WD Red Plus HDD 3.5 WD80EFZZ-EC NAS向けのWD Red Plusハードディスクドライブ