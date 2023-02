話題のChatGPTを応用、「場所」と「日数」の入力だけで旅行日程を提案するAIツールに注目

滞在したい「場所」と「日数」を入力するだけで、旅行の日程を作成してくれるツール「GPT Travel advisor」が登場し、ネットで注目が集まっている。休みを利用して旅行に行きたいとは思ったものの、具体的な観光計画をたてるのが億劫になった時などに有用だろう。

As someone who loves to travel & travels often, Tripadvisor has become unusable, filled w/ ads + hard to navigate



Using @OpenAI GPT3 I created a tool to build a travel itinerary (with links) for any city in the world that is 10x more helpful to mehttps://t.co/NukRI8TUCC pic.twitter.com/6vDFwd0Foe